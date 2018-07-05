В Мексике на фабрике фейерверков прогремели взрывы: 19 погибших, 40 раненых

В мексиканском городе Тультепек прогремели два взрыва на фабрике фейерверков, в результате чего погибли 19 человек, и по меньшей мере 40 получили ранения.
По данным агентства AP со ссылкой на Государственную службу гражданской обороны, среди жертв оказались 4 пожарных и двое полицейских, которые бросились на место происшествия. (Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)
Отмечается, что в результате взрыва было разрушено здание, а также выжжена земля в сельской местности. Четыре маленьких здания уничтожены.
Взрыв на фабрике в Тультепеке
AFP
По данным правительства штата, восемь гражданских были убиты вместе с шестью сотрудниками службы скорой помощи и двумя другими лицами, которые еще не были идентифицированы.
Взрыв на фабрике в Тультепеке
AFP
Раненых госпитализировали на вертолетах в ближайшие больницы. На место происшествия были направлены более 300 полицейских.
В свою очередь, глава агентства гражданской обороны Мексики Луис Фелипе Пуэнте заявил, что произошло четыре взрыва. Они начались в несанкционированной подпольной мастерской и распространялись из-за воспламеняющегося материала. По его данным, среди жертв был один несовершеннолетний.
Взрыв на фабрике в Тультепеке
AFP
В городе Тультепек создаются фейерверки, который традиционно используют мексиканцы для праздника День всех святых.
Взрыв на фабрике в Тультепеке
AFP
Взрыв на фабрике в Тультепеке
AFP
Fireworks explosion kills 19, injures 31 near Mexico City - Fox29 pic.twitter.com/rlTd2w4Bs1— Breaking911 (@B911Alternate) 5 липня 2018 р.
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая в Лондоне прогремел мощный взрыв на еврейском празднике Лаг ба-Омер, в результате чего пострадали свыше 30 человек.
В июне на башне зернового предприятия в порту Страсбург произошли взрывы, после чего возник пожар.