В Мали экстремисты расстреляли две деревни с мирными жителями: более 130 жертв. Жуткие фото

Неизвестная группа людей 24 марта напала на две деревни в центре западноафриканской республики Мали, из-за чего погибли минимум 134 человека.

По данным Reuters со ссылкой на местные власти, стрелки в традиционных костюмах охотников окружили поселения Огоссагу и Велингара и расстреляли людей.

Уточняется, что нападение произошло после того, как миссия Совета Безопасности ООН посетила Мали в поисках решения проблемы насилия. По словам мэра близлежащего города Банкасс, 134 тела было найдено только в одной деревне. Во втором населенном пункте также есть жертвы, но их точного количества пока неизвестно.

Среди убитых есть беременные, дети и старики. По словам собеседника издания, теракт может быть ответом на недавнее нападение на военные группировки, связанной с "Аль-Каидой", во время которого погибли 23 солдата.

Боевики заявили, что рейд был расплатой за насилие со стороны армии Мали и жандармов против народа фульбе.

#Mali #Ogossagou #Macina latest images of the genocide again the #fula people in Central Mali.#Genocide #SensitiveGraphicAhead pic.twitter.com/FcapbtBQHl