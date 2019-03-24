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В Мали экстремисты расстреляли две деревни с мирными жителями: более 130 жертв. Жуткие фото

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Неизвестная группа людей 24 марта напала на две деревни в центре западноафриканской республики Мали, из-за чего погибли минимум 134 человека.

По данным Reuters со ссылкой на местные власти, стрелки в традиционных костюмах охотников окружили поселения Огоссагу и Велингара и расстреляли людей.

В Мали расстреляли две деревни с мирными жителями: более 130 жертв

Уточняется, что нападение произошло после того, как миссия Совета Безопасности ООН посетила Мали в поисках решения проблемы насилия. По словам мэра близлежащего города Банкасс, 134 тела было найдено только в одной деревне. Во втором населенном пункте также есть жертвы, но их точного количества пока неизвестно.

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В Мали расстреляли две деревни с мирными жителями: более 130 жертв

Тarek Fatah‏ / Twitter

Среди убитых есть беременные, дети и старики. По словам собеседника издания, теракт может быть ответом на недавнее нападение на военные группировки, связанной с "Аль-Каидой", во время которого погибли 23 солдата.

Боевики заявили, что рейд был расплатой за насилие со стороны армии Мали и жандармов против народа фульбе.

В Мали расстреляли две деревни с мирными жителями: более 130 жертв

Twitter@HalidCisse

В Мали расстреляли две деревни с мирными жителями: более 130 жертв

Twitter@HalidCisse

В Мали расстреляли две деревни с мирными жителями: более 130 жертв

Twitter@HalidCisse

В Мали расстреляли две деревни с мирными жителями: более 130 жертв

Twitter@HalidCisse

Как сообщал OBOZREVATEL, для Мали теракты не являются редкостью. Недавно смертник взорвал военный лагерь, в результате чего погибли свыше 50 человек.

В январе террористы напали на базу ООН, в результате чего были убиты 8 миротворцев, еще 19 – получили ранения.

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Место
Мали
Теги
теракткриминал
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