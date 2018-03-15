В Майами рухнул пешеходный мост, раздавив людей заживо

Несколько человек погибли в результате обрушения пешеходного моста во Флоридском международном университете в Майами.

Пять-шесть автомобилей были раздавлены под мостом, сообщает пресс-секретарь Флоридского дорожного патруля, передает CNN.

Мост установили в субботу, 10 марта, но еще не открыли. Вес конструкции около 950 тонн. Согласно информационному бюллетеню о мосте, его строительство обошлось в $ 14,2 млн и финансировалось в рамках гранта Министерства транспорта США в размере $ 19,4 млн.

Новости На Николаевщине рухнул мост через Ингул

A bridge in Miami, Florida has collapsed, trapping a number of vehicles beneath it - the bridge was only put in place on Saturday pic.twitter.com/VMQDoQbxUt — Sky News (@SkyNews) 15 березня 2018 р.

#BREAKING: Ground-level footage from near where the pedestrian bridge collapsed near Florida International University.pic.twitter.com/kZE4jVLEV9 — Ryan Saavedra 🇺🇸 (@RealSaavedra) 15 березня 2018 р.

Как писал "Обозреватель", в США поезд с пассажирами рухнул с моста.