В Майами рухнул пешеходный мост, раздавив людей заживо

Несколько человек погибли в результате обрушения пешеходного моста во Флоридском международном университете в Майами.

Пять-шесть автомобилей были раздавлены под мостом, сообщает пресс-секретарь Флоридского дорожного патруля, передает CNN.

Мост установили в субботу, 10 марта, но еще не открыли. Вес конструкции около 950 тонн. Согласно информационному бюллетеню о мосте, его строительство обошлось в $ 14,2 млн и финансировалось в рамках гранта Министерства транспорта США в размере $ 19,4 млн.

A bridge in Miami, Florida has collapsed, trapping a number of vehicles beneath it - the bridge was only put in place on Saturday pic.twitter.com/VMQDoQbxUt