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В Майами рухнул пешеходный мост, раздавив людей заживо

15.3тЧитать новость на украинском

Несколько человек погибли в результате обрушения пешеходного моста во Флоридском международном университете в Майами.

Пять-шесть автомобилей были раздавлены под мостом, сообщает пресс-секретарь Флоридского дорожного патруля, передает CNN.

Мост установили в субботу, 10 марта, но еще не открыли. Вес конструкции около 950 тонн. Согласно информационному бюллетеню о мосте, его строительство обошлось в $ 14,2 млн и финансировалось в рамках гранта Министерства транспорта США в размере $ 19,4 млн.

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На Николаевщине рухнул мост через Ингул

The new FIU bridge just collapsed

Допис, поширений Rick Jo (@ricky_ricon_riquisimo)

Как писал "Обозреватель", в США поезд с пассажирами рухнул с моста.

Место
СШАМайами
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