В Лондоне прошел крупнейший в истории ЛГБТ-парад: яркие фото и видео

В столице Великобритании Лондоне в воскресенье, 7 июля, прошел самый масштабный в истории ЛГБТ-прайд парад.

Согласно данным организаторов, в его рамках на улицы города вышли около 1,5 млн человек, передает ВВС (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Шествие началось на Портленд-плейс и дошло к зданию парламента. В параде принял участие мэр Лондона Садик Хан, который подчеркнул, что в борьбе за равноправие "достигнут огромный прогресс, но успокаиваться рано".

BBC ЛГБТ-прайд парад в Лондоне

Кроме того, к мероприятию впервые официально присоединилась английская футбольная ассоциация.

Отмечается, что в этом году ЛГБТ-активисты отметили 50-летний юбилей "Стоунволлського бунта" в Нью-Йорке (США).

ЛГБТ-прайд парад в Лондоне ВВС

Это была серия беспорядков и спонтанных демонстраций против полицейского рейда на известный гей-бар "Стоунволл-инн" в 1969 году.

В память об этом гей-парады во всем мире обычно проводятся в конце июня-начале июля, а сам "Стоунволльськой бунт" часто приводится в качестве первого случая в истории, когда представители ЛГБТ-сообщества оказали сопротивление системе преследования геев.

ЛГБТ-прайд парад в Лондоне ВВС

ЛГБТ-прайд парад в Лондоне ВВС

ЛГБТ-прайд парад в Лондоне ВВС

ЛГБТ-прайд парад в Лондоне ВВС

ЛГБТ-прайд парад в Лондоне ВВС

ЛГБТ-прайд парад в Лондоне ВВС

ЛГБТ-прайд парад в Лондоне ВВС

No matter what your sexuality, we're all part of the same pride fighting for our world! 🌍



35 of our pandas are at #LondonPride - we value the diversity of our staff and supporters every bit as much as we value biodiversity. 🐼🏳‍🌈#FightForYourWorld #PrideInLondon pic.twitter.com/dg1Os76ujw — WWF UK (@wwf_uk) July 6, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 июня в украинской столице прошел ежегодный марш равенства "КиевПрайд".

Официально на мероприятии присутствовало больше восьми тысяч человек, среди которых 30 военных. Один из них рассказал, как к нему относятся в армии.

Во время шествия не обошлось без столкновений, в ходе одного из которых (когда противники ЛГТБ бросали в участников акции яйца) журналисту "Громадського" чуть не выбили глаз.

Также неизвестный попытался прорвать колонну участников, где шла немецкий политик Ребекка Хармс. Он хотел вырвать из рук плакат, но его оттеснили.

Полиция задержала 9 человек, которые пытались устроить провокации на мероприятии. В толпе слышали хлопок, который напоминал взрыв или выстрел. Предварительно, это была петарда.

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