ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

В Лондоне прошел крупнейший в истории ЛГБТ-парад: яркие фото и видео

1.6тЧитать материал на украинском

В столице Великобритании Лондоне в воскресенье, 7 июля, прошел самый масштабный в истории ЛГБТ-прайд парад.

Согласно данным организаторов, в его рамках на улицы города вышли около 1,5 млн человек, передает ВВС (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Шествие началось на Портленд-плейс и дошло к зданию парламента. В параде принял участие мэр Лондона Садик Хан, который подчеркнул, что в борьбе за равноправие "достигнут огромный прогресс, но успокаиваться рано".

Новости
"После гом*ка умрешь!" Во Львове учительница запугивает детей геями

BBC

BBC

ЛГБТ-прайд парад в Лондоне

Кроме того, к мероприятию впервые официально присоединилась английская футбольная ассоциация.

Отмечается, что в этом году ЛГБТ-активисты отметили 50-летний юбилей "Стоунволлського бунта" в Нью-Йорке (США).

ЛГБТ-прайд парад в Лондоне

ЛГБТ-прайд парад в Лондоне

ВВС

Это была серия беспорядков и спонтанных демонстраций против полицейского рейда на известный гей-бар "Стоунволл-инн" в 1969 году.

В память об этом гей-парады во всем мире обычно проводятся в конце июня-начале июля, а сам "Стоунволльськой бунт" часто приводится в качестве первого случая в истории, когда представители ЛГБТ-сообщества оказали сопротивление системе преследования геев.

ЛГБТ-прайд парад в Лондоне

ЛГБТ-прайд парад в Лондоне

ВВС

ЛГБТ-прайд парад в Лондоне

ЛГБТ-прайд парад в Лондоне

ВВС

ЛГБТ-прайд парад в Лондоне

ЛГБТ-прайд парад в Лондоне

ВВС

ЛГБТ-прайд парад в Лондоне

ЛГБТ-прайд парад в Лондоне

ВВС

ЛГБТ-прайд парад в Лондоне

ЛГБТ-прайд парад в Лондоне

ВВС

ЛГБТ-прайд парад в Лондоне

ЛГБТ-прайд парад в Лондоне

ВВС

ЛГБТ-прайд парад в Лондоне

ЛГБТ-прайд парад в Лондоне

ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 23 июня в украинской столице прошел ежегодный марш равенства "КиевПрайд".

  • Официально на мероприятии присутствовало больше восьми тысяч человек, среди которых 30 военных. Один из них рассказал, как к нему относятся в армии.

  • Во время шествия не обошлось без столкновений, в ходе одного из которых (когда противники ЛГТБ бросали в участников акции яйца) журналисту "Громадського" чуть не выбили глаз.

  • Также неизвестный попытался прорвать колонну участников, где шла немецкий политик Ребекка Хармс. Он хотел вырвать из рук плакат, но его оттеснили.

  • Полиция задержала 9 человек, которые пытались устроить провокации на мероприятии. В толпе слышали хлопок, который напоминал взрыв или выстрел. Предварительно, это была петарда.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
АнглияЛондон
Теги
ЛГБТгей парадвидеофотографии
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
9
2
Смешно
3
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Макарский Александр
Макарский Александр
Це-майбутне Украины-Шумерии
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
сверна возведена в ранг достоинства,тьху ж ты,гадость то какая !
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
На xoxлов похожи. одна большая и дружная семья, хуле.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Блоги / мнения

ads pixel