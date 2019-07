В Лондоне прошел крупнейший в истории ЛГБТ-парад: яркие фото и видео

В столице Великобритании Лондоне в воскресенье, 7 июля, прошел самый масштабный в истории ЛГБТ-прайд парад.

Согласно данным организаторов, в его рамках на улицы города вышли около 1,5 млн человек, передает ВВС (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Шествие началось на Портленд-плейс и дошло к зданию парламента. В параде принял участие мэр Лондона Садик Хан, который подчеркнул, что в борьбе за равноправие "достигнут огромный прогресс, но успокаиваться рано".

Кроме того, к мероприятию впервые официально присоединилась английская футбольная ассоциация.

Отмечается, что в этом году ЛГБТ-активисты отметили 50-летний юбилей "Стоунволлського бунта" в Нью-Йорке (США).

Это была серия беспорядков и спонтанных демонстраций против полицейского рейда на известный гей-бар "Стоунволл-инн" в 1969 году.

В память об этом гей-парады во всем мире обычно проводятся в конце июня-начале июля, а сам "Стоунволльськой бунт" часто приводится в качестве первого случая в истории, когда представители ЛГБТ-сообщества оказали сопротивление системе преследования геев.

