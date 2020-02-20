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20 февраля • обновлено в 18:56
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В Лондоне напали на мечеть с верующими: есть пострадавшие

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В четверг, 20 февраля, неизвестный напал на людей в мечети на севере Лондона, в результате чего один человек был ранен.

Отмечается, что мужчина ворвался в мечеть Риджент-парк во время молитвы. Нападавший нанес удар имаму в шею. Об этом сообщает ВВС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Сотрудники полиции и медики обнаружили мужчину с ножевыми ранениями. Ему была оказана помощь перед отправкой в больницу. На месте преступления был задержан один человек по подозрению в попытке убийства", – рассказали в Скотланд-Ярде.

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В Лондоне напали на мечеть

В Лондоне напали на мечеть

ВВС

Отмечается, что пострадавший находится в стабильном состоянии. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает.

В Лондоне напали на мечеть

В Лондоне напали на мечеть

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Байонна на юго-западе Франции, неизвестный открыл стрельбу по людям возле местной мечети, в результате чего были ранены 2 человека.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Англия Лондон
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Вячеслав Слава
Вячеслав Слава
арабы путь тулят обрптно
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