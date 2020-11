В Лондоне автомобиль протаранил полицейский участок. Фото и видео

На северной окраине Лондона в полицейский участок врезался легковой автомобиль.

Инцидент произошел 11 ноября в 20:58 на Фор-стрит в Эдмонтоне, сообщает News Exclusive (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Полиция уточнила, что водитель задержан. В результате аварии никто не пострадал.

На место происшествия выезжали машины скорой помощи и пожарных, а район был оцеплен правоохранителями. Полиция обследовала автомобиль.

Update: Video of police pinning the suspect down and arresting him.

(Credit v @iLLAMADi ) pic.twitter.com/DC8RJbjHB8 — News_Executive (@News_Executive) November 11, 2020

Update v video shows car after ramming into the police station,then the driver exited the car and pouring petrol on the road and enlightening it, he was immediately arrested by police.

(Video credit @ModernDayJFK ) pic.twitter.com/ZYQml9KCb7 — News_Executive (@News_Executive) November 11, 2020

UPDATE with Video: 1 person under arrest after he drove/rammed his car into a police station in #Edmonton , #London.

No word on injuries or motive yet.

(Video credit @iLLAMADi ) pic.twitter.com/2cypJslRxC — News_Executive (@News_Executive) November 11, 2020

