В Ливии врачи забили тревогу из-за ранений пулями, которые мгновенно убивают и не выходят из тела, что характерно для оружия российских снайперов.

Об этом пишет The New York Times. Примечательно, что аналогичные повреждения наносились и террористами "Л/ДНР" на Донбассе.

Отмечается, что российские боевики прибыли в Ливию в течение последних 6 недель. Их около 200 человек.

В Ливии засекли смертоносное оружие России RT

Во многолетний вооруженный конфликт Россия вмешалась на стороне генерала Халифы Хафтара. Его войска находятся на востоке Ливии. Их поддерживают ОАЭ, Саудовская Аравия и, отчасти, Франция. Хафтар уже пять лет воюет с коалицией, поддерживающей правительство страны в Триполи.

По словам трех высокопоставленных ливийских чиновников и пяти западных дипломатов, снайперы входят в состав ЧВК "Вагнер".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти Мальты конфисковали крупную партию неофициальных ливийских банкнот, которые вероятно шли с России для финансирования ливийских боевиков.

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