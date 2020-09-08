В Ливии сбили российский военный истребитель: пилот снял видео

В Ливии был сбит истребитель МиГ-29, который, очевидно, принадлежал России.

Летчик выжил, он успел катапультироваться из самолета. После приземления на парашюте мужчина записал видео, в котором на русском языке рассказал о случившемся. Ролик опубликовал YouTube-канал Fighterbomber (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Я катапультировался, не долетая 45 километров до аэродрома. Парашют расстелил, жду спасателей. Ударился только сильно о камни. Джипов пока не видно с врагом. Буду уходить в долину, парашют, все оставляю на земле", – рассказал пилот МиГ-29.

Он добавил, что катапультировался с высоты в 700 метров. Мужчина также заснял, как за ним прилетел вертолет Ми-24.

Предварительно, самолет МиГ-29 оказывал поддержку силам Ливийской национальной армии маршала Халифы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне запустили фейк о якобы участии украинцев из ЧВК "Вагнер" в боях в столице Ливии Триполи.

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