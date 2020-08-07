В Ливане задержали сотрудников взорвавшегося порта

В столице Ливана Бейруте задержали 16 сотрудников порта в ходе расследования причин взрыва 4 августа, который унес жизни уже 149 человек.

Всего допросили 18 человек, в том числе работников таможни, сообщает издание Associated Press.

В то время как следователи сосредотачиваются на портовых чиновниках, ливанцы возлагают вину на политическую элиту и бесхозяйственность, "которые еще до катастрофы поставили страну на грань экономического коллапса".

Как писал OBOZREVATEL ранее, вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта. Предварительная официальная версия ЧП – взрыв 2700 тонн селитры при сварочных работах.