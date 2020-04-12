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12 апреля • обновлено в 09:04
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Сергей Климовский
Сергей Климовский
Кандидат исторических наук, историк, археолог и блогер Все статьи автора

В Кремле засуетились: день расплаты приближается

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В Кремле предчувствуют приближение дня расплаты и суетятся. Особо беспокоит кремлёвских молчание Финляндии. Беспокоит настолько серьёзно, что в 2020 году Министерство культуры РФ запланировало провести в Финляндии 13 "Дней России с включением мероприятий духовного характера" и потратить на них из госбюджета 22 млн. 200 тыс. рублей.

Такая концентрация на Финляндии удивляет, – в других странах в совокупности планируется всего 20 "Дней России". На сайте Минкульта в разделе "Госзакупки" Финляндия была выделена особой строкой из прочих стран, где запланированы "Дни России". На неё приходится почти половина от всей суммы, отпущенной Кремлём на организацию таких мероприятий в 2020 г.

В марте смету утвердили и в этом году в Финляндии высадится российский десант "духовного характера", который проведёт 6 выставок, 3 выступления церковного хора, два неких "диалога", концерт "одного ведущего представителя российской культуры, искусства или телевидения" и мастер-класс. Кто из ведущих деятелей российского ТВ – Киселёв, Соловьёв или семья Скабеевой поедет крепить российско-финские отношения – пока не известно, но рабочая тема одного из двух "диалогов" заявлена как "Духовные искания Фёдора Достоевского".

Отводится на искания три дня с синхронным переводом. Список допущенных на них СМИ будет утверждён Минкультом РФ за 10 дней до начала "диалога". Видимо, чтобы никакие вредные и вражеские СМИ, сомневающиеся в величии агента охранки Достоевского, на них не просочились.

Вообще, вся российская культура как-то странно состоит из нескольких писателей XIX в. До XIX в. её почему нет, а после – почти сплошная советская пропаганда. С писателями и поэтами XIX в. тоже занятно. Все хрестоматийные авторы прокляли самодержавие с его "немытой Россией" и молили небо о революции или о чём-нибудь на неё похожем. Если следовать логике, то весь вклад российской культуры в культуру Финляндии сводится к лозунгу "Долой самодержавие и империю". Тема, актуальная и сейчас, но Минкульт РФ не похож на организацию, работающую над ликвидацией финансирующей его империи. Тогда зачем ему поручили организовать этот "духовный десант"?

Причина в том, что кремлёвских с 2014 г. сильно беспокоит и напрягает молчание в Финляндии по поводу возвращения территорий, отнятых у неё Москвой в период с 1939 по 1944 г. Москва ведёт себя как вор, на котором шапка горит, и который недоумевает, что финны это не замечают. В "великой российской культуре" у финнов презрительное прозвище "чухонцы", а в медийной культуре РФ у них и эстонцев имидж тормознутных "горячих парней". Но не до такой же степени они тормознутые, чтобы не требовать своё назад в ситуации, когда многие стали требовать от Москвы вернуть награбленное.

Но финны упорно молчат и ничего не требуют, чем вводят Кремль в состояние лёгкого недоумения и беспокойства. Кремль следует пословице "Бойся не той собаки, что лает, а той, что кусает" и пытается разгадать, что задумали молчащие финны. В Финляндии ведь действительно никто не забыт и ничто не забыто.

В информационном пространстве Украины тема "Зимней войны" 1939-1940 гг. и с ней смежные прочно поселилась с 2014 г. Причина понятна – Украина создавала, так сказать, "клуб кредиторов" по возврату украденного Московией. Но в Финляндии на этот импульс из Украины отвечают полной тишиной, тревожащей Кремль. В итоге нервы у Кремля не выдержали и осенью 2018 г. он сам сделал попытку подтолкнуть Финляндию к этому.

В конце ноября 2018 г. член партии "Настоящие финны" Генри Хаутамяки написал на своей страничке в Твиттере о том, что Финляндии следует добиваться возврата отнятых территорий. Хаутамяки не член правления этой партии, которая к тому же была и в слегка расстроенном состоянии после раскола в ней в 2017 г. Он и не самый популярный блогер, но его пост вызвал в СМИ РФ такую бурю, как будто это заявление премьер-министра.

Это при том, что данная партия всегда выступала за выход Финляндии из ЕС и против её вступления в НАТО. Один из её лидеров даже утверждал, что в случае выбора между ЕС и НАТО надо выбирать НАТО как меньшее зло. Некоторые подозревают, что в партии "Настоящих финнов" прочно обосновались и "настоящие россияне". На России из всех возможных переводов названия этой партии – коренные, подлинные и настоящие финны, настойчиво используют перевод "Истинные финны" для вызова аллюзии с киношными "истинными арийцами". Вопреки этому предписанному ей образу партию волновала не тема возврата территорий, а два вопроса: как выдворить мигрантов-мусульман и как более справедливо распределять средства госбюджета. В отношениях с РФ она ничего менять не планировала, а летом 2017 г. лидеры партии из оппозиции ушли в правительство, чтобы сконцентрироваться на вопросе распределения. Из-за этого в ней и произошёл раскол – ушедшие в правительство создали партию "Новая альтернатива", переименованную ими вскоре в партию "Синяя реформа". У оставшихся "истинными" стала преобладать тема мигрантов, почти как у Ле Пен.

В "истинных" остался рядовым членом и Хаутамяки, пост которого вызвал бурю на России в классическом формате "финские нацисты поднимают голову". Российские СМИ разбушевались и в деталях объяснили обывателям: что и почему хотят забрать нацисты. Но в самой Финляндии пост Хаутамяки прошёл глубоко незамеченным. Правительство и партии продолжали молчать. Даже ведущие финские писатели и деятели телевидения, к досаде Кремля, не только не требовали, но и не просили что-то вернуть.

Эта гнетущая тишина длилась 14 месяцев, пока в январе 2020 г. правительство и партии Эстонии не начали диалог с Россией о том, что той следует вернуть отнятые при советской оккупации районы. В связи с чем отказались подписать с РФ договор о границе. Между Эстонией и РФ до февраля шёл оживлённый публичный диалог по этой теме, как более актуальной, чем душевные искания и метания Достоевского. Но финны продолжали загадочно молчать, несмотря на свободное владение эстонским языком. В Кремле совсем вышли из равновесия, поскольку не могли понять: как же так, Эстония требует, а финны нет. В результате Кремль, чтобы прояснить для себя загадочную финскую душу в феврале поручил Минкульт открыл тендер госзакупок для 13 дней "Дней России" и пока их не отменяет, невзирая на карантины и пандемию.

Кремлёвским явно было бы спокойней, если бы Финляндия озвучила свои требования. Можно было бы кричать о вставших с колен нацистах и торговаться ними, а так угнетает неопределённость. Вдруг финны заявят претензии на территорию до Урала включительно и объявят себя защитниками всего угро-финского населения от этноцида, устроенного ему русами-московитами в прошлом и настоящем.

Москва не может привычно обозвать за такой возможный шаг финнов фашистами, так как Гитлер тут явно ни при чём. Но и вести диалог по этой теме с финнами и эстонцами, а тем более с карелами, вепсами или коми-пермяками Москва тоже не хочет, и предлагает вместо этого поговорить о Достоевском, послушать церковный хор и обсудить влияние "великой российской культуры" на культуры подвластных ей народов.

Для Кремля не являются секретом результаты международного исследовательского проекта "Геном человека", стартовавшего в 1990 г. РФ тоже в нём участвовала, но уже около двух лет как в ней этот проект сворачивают и информацию секретят. Причин две: война с Украиной и результаты исследований, выявившие, что у большинства жителей европейской части РФ доминируют угро-финские гены. Утверждение: русские – это не славяне получило абсолютно наглядное подтверждение.

В результате становится не только проблематичным набиваться в "старшие братья" к украинцам и белорусам, но и возникает опасение, что Ивановы и Петровы могут осознать себя финнами и чего-то потребовать. Российский язык этому не помеха, как и английский язык для ирландцев. Никакой Достоевский с церковным хором, и даже Пушкин в обнимку с Львом Толстым этому тоже помешать не смогут.

Кремлёвских гложет подозрение: Финляндия загадочно молчит об отнятых Сталиным территориях по той причине, что собирается взять под свою эгиду все земли до Урала. Но в Финляндии и об этом тоже не говорят. Во всяком случае, пока не говорят, чем ещё больше нервируют Кремль, который гадает: с какой стороны ждать удара от финнов.

Январские заявления эстонцев вроде как начали было прояснять для Кремля ситуацию, и он стал готовиться к похожим "диалогам" с финнами, но случился коронавирус и всё снова запутал. Теперь для Кремля молчание США об РФ как источнике вируса заслонило молчание Финляндии.

В Москве загодя были готовы к тому, что в США назовут взрыв и пожар в сентябре 2019 г. в лабораториях новосибирского предприятия "Вектор" причиной утечки из них вируса и пандемии. Было только непонятно: Белый дом начнёт трактовать всё это как несчастный случай или как умышленное применение биологического оружия. Поэтому Кремль сразу стал делать вид, что никакой пандемии нет, дольше всех в Европе тянул с карантином и по неофициальным канал вёл активную информационную компанию о том, что пандемия – это враки американцев и европейцев.

К удивлению Кремля, в Белом доме пока полностью приняли официальную версию Пекина о том, что в Ухане на базаре больные летучие мыши нагадили на лоток креветок и таким способом заразили продавщицу, а она уже всех остальных. Компартия Китая таки нашла пресловутого "нулевого больного" и сообщила об этом миру, чтобы не возникало сомнений в её способности найти причины любых проблем.

На этом основании конгрессмен Джим Бэнкс обратился 8 апреля с письмом в Конгресс США, чтобы тот обратился в ООН с предложением создать комиссию для выяснения ответственности правительства Китая в распространении вируса на другие страны. По мнению Бэнкса, если бы правительство Китая вовремя всех проинформировало бы о вирусе и эпидемии, то в других странах не заболело и не умерло бы так много людей. Прибывающих из Китая сразу отправляли бы на карантин и проблемы не было бы. Он настаивает, если ООН не запустит такое расследование, то в очередной раз докажет, что "полностью утратила своё предназначение". Поскольку Бэнкс член Республиканской партии, то может рассчитывать на поддержку свой инициативы администрацией Трампа.

Похоже, намечается интересный американо-китайский диалог о вирусе и остальном, в котором поучаствуют и другие. Может возникнуть очень занятная ситуация, если Китай согласится на создание такой следственной комиссии ООН, а РФ наложит "вето" на его решение. В контексте этих событий Финляндия может прекратить свою игру в молчанку с РФ и вслед за Эстонией тоже предложить Москве поговорить о чём-то ещё, кроме, как о Достоевском и церковном пении. В год "квадратного" юбилея Второй мировой войны это даже естественно.

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Сергей Климовский Сергей Климовский
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Россия
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