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В Коста-Рике разбился самолет: никто не выжил

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В воскресенье, 31 декабря, в Коста-Рике разбился самолет авиакомпании Nature Air.

Как сообщает AP, на борту самолета находились 12 человек - десять пассажиров-иностранцев и два члена экипажа (местные).

По предварительным данным, все они погибли.

Авиакатастрофа в Коста-Рике

Министерство общественной безопасности Коста-Рики

Авиакатастрофа произошла в кантоне Нандаюре в провинции Гуанакасте, которая пользуется популярностью среди туристов. ​

Отмечается, что после крушения в лесистой местности самолет сгорел.

Министерство общественной безопасности Коста-Рики опубликовало фото и видео с места трагедии.

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