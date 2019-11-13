Импичмент Трампу из-за Зеленского: в Конгрессе США стартовали исторические слушания. Онлайн-трансляция

В среду, 13 ноября, в Конгрессе США начались исторические публичные слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа из-за его возможного давления на руководство Украины.

Заседание стартовало в 16:00 по киевскому времени и транслировалось в прямом эфире по национальному телевидению (чтобы посмотреть трансляцию, доскролльте новость до конца).

Редкая и длительная процедура заключается в том, чтобы выяснить, не злоупотреблял ли президент своим служебным положением с личной или политической выгодой, подталкивая иностранное правительство к расследованию против своих противников, и являются ли эти действия непоправимыми преступлениями.

Импичмент Трампу из-за Зеленского: в США стартовали исторические слушания

На слушаниях подробно обсуждали расследование дела политического оппонента Трампа Джо Байдена и его сына Хантера, к которому американский президент якобы подталкивал главу Украины Владимира Зеленского.

В частности, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что Штаты не должны привлекать к этому другую страну и дело касается только американцев. Он высказался о коррупции в Украине и возможном вранье со стороны предыдущих руководителей ГПУ.

Далее перед Конгрессом появился временный поверенный в делах Украины Уильям Тейлор. Он подчеркнул, что не поддерживает ни одну из стран.

Тейлор выступил в Конгрессе Скриншот из видео

"Украина – важный стратегический партнер США. Она воюет в агрессивной Россией. Пока мы тут сидим, россияне убивают украинских солдат. Украине нужна военная помощь. Задержка военной помощи в обмен на внутриполитическую помощь – бешеная идея", – отметил он.

Тейлор выступил против России и поддержал санкции, введенные против нее США и европейскими странами.

Дипломат открыто заявил, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани намеренно расшатывал отношения между США и Украиной.

Он также рассказал, что в руководстве США было два канала отношений с Украиной: официальный и неофициальный. Второй не подчинялся Конгрессу. Тейлор назвал его участниками бывшего спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, посла США в ЕС Гордона Сондланда и Джулиани.

Тейлор подтвердил информацию о том, что глава США требовал от Зеленского сделать заявление о расследовании дела Байдена и вмешательства в выборы 2016 года. Дипломат сказал, что знает о переписке Волкера с помощником Зеленского Андреем Ермаком.

В Конгрессе США подтвердили переписку Волкера с Ермаком

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Как сообщал OBOZREVATEL:

В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.

Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа .

В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Показания за закрытыми дверями первыми дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.

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