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25 марта • обновлено в 00:42
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В Китае умер первый человек от нового хантавируса, 32 – на карантине

20.9т
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В китайской провинции Юньнань зафиксирована первая смерть от таинственного хантавируса – вируса животного происхождения.

Об этом сообщила в своем Twitter телекомпания China Global Times. Сообщается, что инфицированный умер внезапно, в общественном транспорте ему резко стало плохо.

Всех 32 пассажиров, которые находились с ним в транспорте, поместили на карантин. Пока нет сведений о том, есть ли среди них зараженные.

В Китае умер первый человек от нового хантавируса, 32 – на карантине

В Китае умер первый человек от нового хантавируса, 32 – на карантине

После внезапной смерти китайца медики быстро установили диагноз – хантавирусный кардиопульмональный синдром. Это заболевание вызывается вирусом известным как хантавирус. Он переносится грызунами, остается в их моче и передается по воздуху.

По данным Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, риск заражения крайне высок даже для абсолютно здорового человека. Пока не известны случаи передачи этого вируса от человека к человеку. Лекарств от него не существует, изучен он мало.

Как сообщал OBOZREVATEL, в клиниках Нью-Йорка начали лечить гидроксихлорохином людей, заразившихся коронавирусом.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Китай
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