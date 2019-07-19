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В Китае на заводе прогремел мощный взрыв: момент попал на видео

1.3т Читать материал на украинском

В пятницу, 19 июля, в Китае на газоперерабатывающем заводе прогремел взрыв.

Происшествие случилось на заводе в уезде Има городского округа Саньмэнься провинции Хэнань в 17:50 по местному времени (12:50 по Киеву), передает "РИА Новости".

Сообщается, что пока нет данных о пострадавших и возможных жертвах. Однако взрыв был настолько мощным, что в зданиях в радиусе 3 километров от места ЧП выбило стекла. А в некоторых домах взрывной волной вынесло межкомнатные двери.

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На место происшествия прибыли пожарные, спасатели и медики. На данный момент причины взрыва выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Донецке загорелось здание на территории неработающего завода пластмасс в Петровском районе. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее во Львове на главном железнодорожном вокзале вспыхнул масштабный пожар.

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Место
Китай
Тег
взрыв
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
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