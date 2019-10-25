Главная Новости
26 октября • обновлено в 00:32
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Лица мертвых под ногами: в магазине Казахстана сделали пол из памятников. Фото и видеофакт

1.3т Читать материал на украинском

В городе Усть-Каменогорск в Казахстане в торговом доме "Алем" сделали на полу мозаику из фрагментов надгробных памятников прямо с портретами усопших.

На вопиющий инцидент обратили внимание местные жители, опубликовав подтверждающие фото, пишут YK-news.kz (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В администрации ТД "Алем" подтвердили факт, но переложили ответственность на подрядчика, который выполнял строительные работы и, соответственно, занимался закупкой нужных материалов.

Новости
Выкручивались, как могли: в России построили мост из надгробий. Опубликовано видео
В Казахстане в торговом доме сделали пол из надгробий

В Казахстане в торговом доме сделали пол из надгробий

YK-news.kz

В Казахстане в торговом доме сделали пол из надгробий

В Казахстане в торговом доме сделали пол из надгробий

YK-news.kz

В Казахстане в торговом доме сделали пол из надгробий

В Казахстане в торговом доме сделали пол из надгробий

YK-news.kz

"В торговом доме шел ремонт. Пол был покрыт пылью. Разглядеть материал, из которого сделана плитка, было невозможно. Факт вскрылся только к концу ремонтных работ", – заверили в администрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России девятиклассникам сделали торт в виде маленьких надгробий с их фото.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Казахстан
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
2
Смешно
1
Интересно
1
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
креативненько...наверное подрядчик был из рассеи...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Litvinenko Nik, Ну любители халявы, у которых ни совести ни чести это вы. За бабки мать родную продадите. Вчера только новость тут была, в Польше один х0хол вывез и закопал другого х0хла, потому что работодатель так сказал и доплатил.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel