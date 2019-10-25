Лица мертвых под ногами: в магазине Казахстана сделали пол из памятников. Фото и видеофакт

В городе Усть-Каменогорск в Казахстане в торговом доме "Алем" сделали на полу мозаику из фрагментов надгробных памятников прямо с портретами усопших.

На вопиющий инцидент обратили внимание местные жители, опубликовав подтверждающие фото, пишут YK-news.kz (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В администрации ТД "Алем" подтвердили факт, но переложили ответственность на подрядчика, который выполнял строительные работы и, соответственно, занимался закупкой нужных материалов.

В Казахстане в торговом доме сделали пол из надгробий YK-news.kz

В Казахстане в торговом доме сделали пол из надгробий YK-news.kz

В Казахстане в торговом доме сделали пол из надгробий YK-news.kz

"В торговом доме шел ремонт. Пол был покрыт пылью. Разглядеть материал, из которого сделана плитка, было невозможно. Факт вскрылся только к концу ремонтных работ", – заверили в администрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России девятиклассникам сделали торт в виде маленьких надгробий с их фото.

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