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27 декабря • обновлено в 05:12
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В Казахстане разбился пассажирский самолет: на борту было 100 человек. Первое видео

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В Казахстане рано утром 27 декабря упал на землю самолет авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. Он рухнул в районе жилого сектора.

Об этом сообщает РИА Новости. Воздушный лайнер совершал рейс Алма-Ата – Нурсултан. По предварительным данным, самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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В "Борисполе" произошло ЧП с самолетом

В аэропорту вылета сообщили о том, что в катастрофе есть выжившие, как минимум 7 человек погибли. Всего на бору было 5 членов экипажа и 95 пассажиров.

В Казахстане разбился пассажирский самолет: на борту было 100 человек. Первое видео

В Казахстане разбился пассажирский самолет: на борту было 100 человек. Первое видео

В Казахстане упал на землю пассажирский самолет

В Казахстане упал на землю пассажирский самолет

Утро.ру

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России произошло новое ЧП с горе-самолетом. Он даже не смог взлететь

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Казахстан
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