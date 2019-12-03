В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами: 8 жертв

В Казахстане автобус с 35 пассажирами перевернулся прямо на трассе из-за гололедицы.

ДТП произошла в Кызылординской области. В результате 8 человек погибли, еще 21 пострадал, передает "ТАСС".

Как сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД республики Жанат Абрахманов, все они граждане Казахстана.

ДТП в Казахстане 24.kz

"Это ДТП произошло около пяти часов утра на автодороге Кызылорда - Кумколь. Водитель автобуса не справился с управлением в условиях гололеда и совершил опрокидывание", – сказал он.

По его словам, автобус марки Neoplan принадлежит местной нефтяной компании. Он перевозил сотрудников предприятия на работу.

ДТП в Казахстане 24.kz

Среди пострадавших четверо обратились за медицинской помощью самостоятельно, троим потребовалась психологическая помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Забайкальском крае (Россия) автобус с 43 пассажирами и водителем рухнул с моста на лед реки. Предварительно, погибло 19 человек, двое из них – дети.

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