В Кабуле устроили кровавый теракт: 5 погибших, более 50 раненых

В столице Афганистана Кабуле в понедельник, 2 сентября, прогремел взрыв, который унес жизни пяти человек.

Еще 50 местных жителей были ранены. Об этом со ссылкой на МВД Афганистана передает телеканал TOLO News.

Ответственность за взрыв автомобиля взяло на себя террористической движение "Талибан". Боевики заявили, что их целью были "иностранные силы".

В Кабуле устроили кровавый теракт Соцсети

В Кабуле прогремел взрыв Соцсети

Отмечается, что ЧП произошло в районе Кабула PD9, недалеко от комплекса Green Village, где располагается ряд иностранных компаний. При этом, силу взрыва усилила цистерна с горючим, которая стояла рядом с заминированным автомобилем.

Примечательно, что сразу после ЧП местные СМИ распространили информацию о 100 погибших и раненых.

В Кабуле прогремел взрыв Соцсети

В Кабуле прогремел взрыв Соцсети

В Кабуле устроили кровавый теракт Соцсети

В теракте в Кабуле пострадали дети Соцсети

В теракте в Кабуле пострадали дети Соцсети

Bomb blast in Kabul😭 pic.twitter.com/ivTIswND41 — Moska Sangar Niazay (@MoskaSangarN) September 2, 2019

#BREAKING: Taliban claim responsibility for Kabul explosion; reports of gunfire - TOLONews

pic.twitter.com/zTluA8M9sK — I.E.N. (@BreakingIEN) September 2, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабуле на свадьбе прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 63 человека и более 180 получили ранения.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся