В Кабуле террорист подорвал себя в толпе: много жертв

В районе Али Абад Кабула перед входом в университет 21 марта произошел теракт.

Смертник подорвал себя в толпе, которые направлялись к шиитскому мавзолею в связи с празднованием жителями страны праздника наступления весны и нового года — Навруза, передает Tolo news.

В результате теракта погибли 29 человек, еще 52 получили ранения. Террорист-смертник взорвал взрывчатку во время прогулки среди группы людей.

Террористическая группировка "Исламское государство" уже взяла на себя ответственность за теракт.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Кабуле произошел новый масштабный теракт.