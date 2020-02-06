В Израиле авто на скорости влетело в толпу солдат на присяге: много раненых

В четверг, 6 февраля, в Иерусалиме (Израиль) авто на большой скорости влетело в группу солдат, которые совершали прогулку после присяги около Стены Плача.
Как сообщает Jerusalem Post, в результате "автомобильного теракта" пострадали 15 (по другим данным 14) военнослужащих бригады "Голани". Известно, что пострадавшие были новобранцами, призванными в армию в ноябре 2019 года.
Очевидцы сообщили, что военные собирались перейти улицу по пешеходному переходу, в этот момент автомобиль наехал на одного солдата, затем ускорился. Один из новобранцев получил тяжелые ранения, у остальных легкие травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницы.
Авто наехало на группу солдат в Израиле
Jerusalem Post
Отмечается, что никто из новобранцев не успел выстрелить по автомобилю, сбившему их сослуживца.
Израильские силовики уже нашли автомобиль, на котором неизвестный врезался в группу солдат. Поиски водителя продолжаются, в городе усилены полицейские посты.
На месте происшествия вместе с полицейскими, криминалистами работали сотрудники Общей службы безопасности.
Авто наехало на группу солдат в Израиле
Jerusalem Post
Авто наехало на группу солдат в Израиле
Jerusalem Post
Как сообщал OBOZREVATEL, в Старом городе Иерусалима (Израиль), около ворот Храмовой горы двое несовершеннолетних арабов совершили теракт с применением холодного оружия.
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