В Израиле авто на скорости влетело в толпу солдат на присяге: много раненых

В четверг, 6 февраля, в Иерусалиме (Израиль) авто на большой скорости влетело в группу солдат, которые совершали прогулку после присяги около Стены Плача.

Как сообщает Jerusalem Post, в результате "автомобильного теракта" пострадали 15 (по другим данным 14) военнослужащих бригады "Голани". Известно, что пострадавшие были новобранцами, призванными в армию в ноябре 2019 года.

Очевидцы сообщили, что военные собирались перейти улицу по пешеходному переходу, в этот момент автомобиль наехал на одного солдата, затем ускорился. Один из новобранцев получил тяжелые ранения, у остальных легкие травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницы.

Авто наехало на группу солдат в Израиле Jerusalem Post

Отмечается, что никто из новобранцев не успел выстрелить по автомобилю, сбившему их сослуживца.

Израильские силовики уже нашли автомобиль, на котором неизвестный врезался в группу солдат. Поиски водителя продолжаются, в городе усилены полицейские посты.

На месте происшествия вместе с полицейскими, криминалистами работали сотрудники Общей службы безопасности.

Авто наехало на группу солдат в Израиле Jerusalem Post

Авто наехало на группу солдат в Израиле Jerusalem Post

Как сообщал OBOZREVATEL, в Старом городе Иерусалима (Израиль), около ворот Храмовой горы двое несовершеннолетних арабов совершили теракт с применением холодного оружия.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!