В Италии из-за карантина в связи с пандемией коронавируса запретили выходить из дома без специального сертификата и закрыли все, кроме супермаркетов и транспорта.

Подробностями поделился житель Милана Евгений Полюховский в эфире телеканала НАШ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У вас должен быть автосертификат, в котором указана причина, по которой вы выходите из дома. Пребывать на улице можно только определенное время, которое вы указываете. Каждый берет на себя ответственность, что он ознакомлен со всеми правилами", – рассказал мужчина.

В Италии запретили выходить из дома без сертификата из-за коронавируса peopletalk.ru

Полиция имеет право проверить сертификат и даже выписать штраф в случае его нарушения от 250 до 2500 евро.

"В общественных местах все обязаны носить маски. Мест скопления людей рекомендуют избегать. Перед супермаркетами устраивают очереди, потому что туда пускают только по 2-3 человека, чтобы было большое расстояние между ними. Все учреждения работают в режиме дистанционной работы. Большинство предприятий закрывают. Центр полностью пустой, выглядит дико. С украинским посольством общаться нет возможности, все заблокировано", – добавил украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, карантин в Италии в связи с эпидемией коронавируса продлится до 25 марта. Он предусматривает закрытие всех магазинов (кроме продуктовых и аптек), а также ресторанов, баров и салонов красоты.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!