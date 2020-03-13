В Италии попала в реанимацию украинка Раиса Малышева, у которой подтвердили китайский коронавирус.

Фото женщины с согласия ее родных опубликовала в Facebook активистка Оксана Федькив (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Наша украинка, Раиса Малышева (07.08.1954 г. рождения), которая работала на законных основаниях и со всеми документами в Ровато провинции Брешия, четыре дня назад была госпитализирована в одну из больниц Кьяры с подозрением на COVID-19 (коронавирус). Сегодня диагноз был подтвержден. Женщина находится в реанимации, интубирована, в очень тяжелом состоянии", – написала Федькив.

В Италии украинка с коронавирусом попала в реанимацию Facebook Оксаны Федькив

Она также посоветовала всем людям, кто контактировал с инфицированной украинкой, обратиться к врачам и ограничить передвижение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта два новых случая коронавируса обнаружили в Украине – в городе Радомышль на Житомирщине и в Черновцах.

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