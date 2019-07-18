В Иране захватили иностранный танкер с нефтью: что известно

В Иране Корпус стражей исламской революции (государственное военно-политическое формирование) захватил в Персидском заливе нефтяной танкер.
Это произошло неподалеку от острова Ларак, сообщает в Twitter агентство Fars.
В правительстве Ирана заявили, что танкер занимался контрабандой нефти и перевозил иранские нефтепродукты зарубежным покупателям (каким именно, не указывается). Также неизвестно, какой стране он принадлежит.
Отмечается, что задержанное судно перевозило 1 млн литров контрабандной нефти. На борту находятся 12 человек экипажа.
Добавим: 16 июля стало известно, что нефтяной танкер из Объединенных Арабских Эмиратов пропал с радаров в иранских водах. СМИ сообщали, что Иран вынудил судно сменить курс и проследовать в свои воды.
Танкер с нефтью
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции бросились в погоню за нефтяным танкером Великобритании и попытались его остановить.
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