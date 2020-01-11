"Есть вопросы": премьер Канады сделал неожиданное заявление о катастрофе самолета МАУ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него все еще есть много вопросов по поводу сбитого Ираном украинского Boeing 737.

"Нам нужна полная ясность", – сказал он в субботу, 11 января, передает Telegram-канал "Раньше всех".

В то же время Трюдо подчеркнул, что признание Ирана в том, что его военные сбили самолет, "является важным шагом".

Крушение самолета МАУ и МН17 Коллаж

Джастин Трюдо UA.News

Как писал OBOZREVATEL, 10 января президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Джастином Трюдо катастрофу с самолетом МАУ.

Еще до признания Ираном вины Канада, США и Великобритания заявили, что самолет был сбит ракетой.

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