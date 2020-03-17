В Иране из-за коронавируса освободили 85 тысяч заключенных

В Иране временно освободили по меньшей мере 85 000 заключенных, чтобы уменшить вспышку коронавируса в стране.

Известно, что 50% освобожденных – это заключенные по делам, связанным с безопасностью, также в списке есть политические заключенные. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения страны Киануш Джаханпур, передает Daily Mail.

Он заверил, что в тюрьмах приняли все необходимые меры, чтобы такой шаг был безопасным. Хотя о том, что теперь будут делать освобожденные и как долго будут оставаться на свободе – неизвестно.

В Иране освободил 85 тысяч заключенных

По словам Джаханпуры, Организация Объединенных Наций предупредила, что заключенные уже были заражены в переполненных иранских тюрьмах, поэтому и призвала освободить всех политических заключенных.

Он подчеркнул, что за последнее время коронавирус убил 135 человек в Иране, что увеличило количество погибших до 988 на фоне 16169 зафиксированных случаев заражения COVID-19.

Киануш Джаханпур

Кроме этого, представитель Иранского Минздрава добавил, что вспышка коронавируса в их стране протекает по одному из худших сценариев за пределами Китая. Сейчас Иран находится на третьем месте в мире по количеству зараженных COVID-19.

Недавно ВОЗ остро раскритиковала Иран за неспособность принять меры по вспышке коронавируса, в частности, закрыть места для паломничества.

Так в Иране дезинфицируют улице от коронавируса:

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 17 марта, в мире насчитывается 174 330 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 7085. Выздоровели более 79 тысяч пациентов.

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