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12 января • обновлено в 13:08
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В Иране еще больше разбушевались протесты из-за самолета МАУ: применили слезоточивый газ

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Спецназ Ирана усилил свое присутствие на улицах Тегерана. Он применил против митингующих, которые вышли на протест из-за сбитого самолета МАУ, слезоточивый газ.

Как передает Reuters, 11 января вечером тысячи людей скандировали на улицах "Смерть диктатору!" и требовали отставки руководства страны, включая верховного лидера Али Хаменеи. После этого силовики применили против участников протестов спецсредства.

Протесты в Иране

Протесты в Иране

Протесты в Иране

Протесты в Иране

Протесты в Иране

Протесты в Иране

Еще больше ситуация накалилась 12 января. По сообщениям жителей Тегерана, воскресным утром на улицы иранской столицы вывели еще больше полиции.

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Протесты в Иране

Протесты в Иране

Протесты в Иране

Протесты в Иране

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

  • Президент страны Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

  • Корпус стражей Исламской революции (КСИР) полностью взял на себя ответственность за крушение украинского пассажирского лайнера МАУ. Об этом заявил командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

  • По его словам, система ПВО Ирана приняла воздушное судно за крылатую ракету.

  • 11 января, после официального признания Ирана в сбивании украинского самолета Boeing 737, на улицы столицы страны Тегерана в знак памяти 176 жертв трагедии вышли тысячи митингующих. Активисты, в основном молодые люди, озвучили лозунги против правительства.

  • Тем временем спецслужбы Ирана начали угрожать родственникам погибших в сбитом самолете МАУ тем, что не вернут тела их близких. Это якобы произойдет, если иранцы будут общаться с персидскими СМИ, которые работают за рубежом.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран Тегеран
Тег
МАУ
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Комментарии
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
"СМЕРТЬ США!" "СМЕРТЬ ТРАМПУ!" - написано на плакатах.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Великий Кормчий, Пёрднул в лужу? Плесень, ты умеешь читать на фарси? Ты русня, а верить русне, себя не уважать .
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Великий Кормчий, БРЕШЕШ ШАКАЛ ГОЛОДНЫЙ СУЩЕСТВО С ПАРАШИ ДИКОЕ ---ОПЕРАЦИЯ БОТОКСА ДЛЯ БОРОДАТЫХ И ПАРАШИ ЗАКОНЧИТСЯ ПЛОХО , НЕМКА ПРИСКАКАЛА СПАСАТЬ БОТОКСА
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кирик вадим
кирик вадим
Ну итересно, кто из путлоскота напишет про то, что это финансировано госдепом?))))
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
кирик вадим, Во Франции каждый день протесты, протестующим выбивают глаза резиновыми пулями, но тебе эти люди говорят что власть принадлежит народу. Хавай дальше селюк
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
кирик вадим, из какого окопа серешь, боевой пидapaс усраинского меньшинства?))))))
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кирик вадим
кирик вадим
Иранцы имеют больше мужества, чем расеянский скот
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