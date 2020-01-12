В Иране еще больше разбушевались протесты из-за самолета МАУ: применили слезоточивый газ

Спецназ Ирана усилил свое присутствие на улицах Тегерана. Он применил против митингующих, которые вышли на протест из-за сбитого самолета МАУ, слезоточивый газ.

Как передает Reuters, 11 января вечером тысячи людей скандировали на улицах "Смерть диктатору!" и требовали отставки руководства страны, включая верховного лидера Али Хаменеи. После этого силовики применили против участников протестов спецсредства.

Протесты в Иране

Протесты в Иране

Протесты в Иране

Еще больше ситуация накалилась 12 января. По сообщениям жителей Тегерана, воскресным утром на улицы иранской столицы вывели еще больше полиции.

Протесты в Иране

Протесты в Иране

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Президент страны Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) полностью взял на себя ответственность за крушение украинского пассажирского лайнера МАУ. Об этом заявил командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

По его словам, система ПВО Ирана приняла воздушное судно за крылатую ракету.

11 января, после официального признания Ирана в сбивании украинского самолета Boeing 737, на улицы столицы страны Тегерана в знак памяти 176 жертв трагедии вышли тысячи митингующих. Активисты, в основном молодые люди, озвучили лозунги против правительства.

Тем временем спецслужбы Ирана начали угрожать родственникам погибших в сбитом самолете МАУ тем, что не вернут тела их близких. Это якобы произойдет, если иранцы будут общаться с персидскими СМИ, которые работают за рубежом.

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