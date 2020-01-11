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11 января • обновлено в 18:31
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Снимал для российских пропагандистов: в Ираке убили репортера Симоньян. Фото

3.3т
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В Ираке был убит внештатный репортер-оператор Сааф Гали, который сотрудничал с российскими пропагандистскими изданиями.

Об этом в субботу, 11 января, на своем Telegram-канале сообщила главный редактор RT, топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян. СМИ также опубликовали фото мужчины.

"Неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора... Сааф активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly", – отметила Симоньян.

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В Ираке убили Саафа Гали

В Ираке убили Саафа Гали

Коллаж

Уточняется, что он стал автором около 30 материалов, снимая сюжеты в регионе, "в том числе сюжеты об антиправительственных протестах".

Симоньян пообещала, что издание поможет его семье.

Как писал OBOZREVATEL, 9 января в окрестностях авиабазы Балад, где расположены войска США, к северу от Багдада в Ираке упала ракета неизвестного происхождения.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война в Ираке российская пропаганда
Персона
Маргарита Симоньян
Место
Ирак
Теги
смерть пропаганда фотографии
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
К о к а инщица Скабеева тебя не забудет)))))))но и не вспомнит
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