В Индонезии проснулся древний вулкан: невероятные фото и видео

На Суматре проснулся вулкан Синабунг. Он выбросил огромный столб пепла 10 июня, чем вызвал панику среди местных жителей.

Извержение длилось около 9 минут, а столбы пепла поднялись в небо на высоту около 7 км. Об этом сообщает Indopos.co.id. Вулкану присвоили красный — самый высокий уровень опасности. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

Местные чиновники уже выпустили предупреждение о возможных новых извержениях. Также сообщается, что наблюдалось несколько подземных толчков.

Синабунг является одним из самых активных вулканов Индонезии, но бездействовал в течение четырех столетий до извержения 2010 года. Его высота составляет 2 км 460 м.

CAUGHT ON CAMERA: Mount Sinabung in Indonesia erupted on Sunday sending volcanic ash more than four miles into the air. No casualties have been reported, but officials monitoring the volcano warn there could be more eruptions. pic.twitter.com/KGplkOK7wq