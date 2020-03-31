В Индии распылили химраствор на 5 тысяч человек из-за коронавируса: разгорелся скандал

В индийском штате Уттар-Прадеш около 5 тысяч трудовых мигрантов, которые возвращаются домой после введения карантина из-за коронавируса, прямо на улице опрыскали раствором моющего средства с хлоркой.

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Массовую дезинфекцию запустили в самом бедном районе. Об этом пишет CNN (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Люди, одетые в защитное снаряжение, распыляли жидкость непосредственно на группу индийских рабочих, когда они сидели на земле в северном городе Барейли. Дезинфекцию провели с помощью жидкости, которой моют автобусы.

В Индии распылили химраствор на 5 тысяч человек Скриншот из видео

“Мы опрыскивали их как часть дезинфекционной кампании. Мы не хотим, чтобы они были носителями вируса – он мог висеть на их одежде. Теперь все границы закрыты, так что это больше не повторится”, – рассказал один из офицеров полиции.

Такие действия вызвали ужас и у населения, и у чиновников. В Министерстве здравоохранения осудили полицию и призвали остановить беспредел.

Местные власти же заверили, что раствор не представляет опасности для организма человека. Однако во Всемирной организации здравоохранения уже не раз заявляли об обратном. К тому же, нанесение дезинфицирующего средства на кожу не убьет вирус, если он уже находится в организме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти Индии с 25 марта объявили тотальный трехнедельный карантин – 1,3 миллиардам человек приказали остаться дома, чтобы остановить вспышку вируса. Нарушителей полиции разрешили наказывать побоями.

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