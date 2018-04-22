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В Индии произошло страшное ЧП с пассажирским самолетом

6.1тЧитать новость на украинском

В Индии у пассажирского самолета Air India во время перелета вылетело стекло иллюминатора.

Как передает "Лента.ру", судно попало в зону турбулентности во время рейса между Амритсаром и Нью-Дели.

"Никогда не сталкивался ни с чем подобным. На протяжении 10-12 минут мы проходили зону невероятно сильной турбулентности", — рассказал управлявший самолетом пилот.

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В результате ЧП три человека получили незначительные повреждения, однако причиной стало не выбитое стекло, а упавший с полок багаж.

Всего на борту находилось 236 пассажиров и шесть членов экипажа. Рейс выполнял самолет модели Boeing 787, который находится в эксплуатации всего шесть лет.

Как писал "Обозреватель", ранее в США в воздухе взорвался самолет.

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Тема
Авиаперелеты
Место
Индия
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