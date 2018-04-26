В Индии поезд протаранил школьный автобус: погибли 13 детей

В Индии, в штате Уттар-Прадеш, поезд столкнулся со школьным автобусов, в результате чего погибли 13 детей.

Еще восемь учеников получили ранения разной степени тяжести, передает телеканал NDTV.

Трагедия произошла в штате Уттар-Прадеш в 50 км от города Горакхпур. В момент столкновения водитель автобуса с детьми попытался пересечь нерегулируемый железнодорожный переезд, когда столкнулся с поездом, шедшим на полном ходу.

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По предварительным данным, всем погибшим было менее 10 лет. Всего в момент ДТП в автобусе находилось от 20 до 30 человек.

13 children killed as train hits school bus in Uttar Pradesh's Kushinagar https://t.co/7gqsZqnaKF pic.twitter.com/Td2jeoLI9L — NDTV Videos (@ndtvvideos) 26 апреля 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", 9 апреля в Индии рухнул в ущелье автобус, перевозивший детей. Трагедия произошла на севере страны. Погибли 30 человек, 27 из них - дети.