В Индии 5-месячную малышку изнасиловал двоюродный брат: ребенок умер

В Индии после изнасилования 30-летним двоюродным братом умерла пятимесячная девочка.

Как сообщает Daily Mail, злоумышленник попытался скрыться, однако его задержали на следующий день.

Трагедия произошла 16 февраля на семейном празднике – родители с пятимесячным ребенком были на свадьбе в городе Доднагер. Тогда двоюродный брат малышки попросил ее мать поиграться с ней и пропал на некоторое время. Вскоре были организованы поиски ребенка – к ним присоединились жители деревни и поисковая группа.

Через два часа, мертвого ребенка нашли на лужайке недалеко от места проведения свадьбы. Рядом с ней находился обвиняемый в сексуальном насилии.

Девочку доставили ​​в поликлинику Вивекананды, однако, как рассказали врачи, на тот момент она уже была мертвой.

Злоумышленник сбежал, но был задержан полицией на следующий день. В полиции рассказали, что отец подал иск за убийство, изнасилование и похищение с целью убийства. По словам чиновников, вскрытие определит, был ли ребенок изнасилован.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области мужчина 23 июля изнасиловал 9-летнего ребенка, который пришел на прогулку к пруду.

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