В Грузии грузовик с людьми упал в обрыв: погибли пять человек

В Грузии грузовик с людьми упал с обрыва, в результате чего по меньшей мере пять человек погибли, в том числе ребенок.

По данным издания Georgia Today со ссылкой на Министерство внутренних дел, еще три человека пострадали в ДТП.

В спасательных операциях участвовал вертолет пограничной полиции МВД. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате чего машина рухнула в овраг с 400-метровой высоты. Всего в грузовике находилось 12 человек, пятеро из которых успели выпрыгнуть.

Пострадавших доставили в больницу города Телави (горный край Кахети). Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выразил соболезнования семьям погибших.

"Я выражаю глубокое сожаление по поводу трагедии, которая произошла сегодня в Тушети, которая привела к гибели наших граждан. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", – отметил Бахтадзе.

Дорога в горах Грузии Agenda.ge

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