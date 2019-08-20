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В Греции разбился вертолет с россиянами на борту: все пассажиры погибли. Видео

1.6т Читать материал на украинском

В Греции у берегов острова Порос во вторник, 20 августа, разбился вертолет, на борту которого находились три человека. Все они погибли.

Среди жертв крушения – двое туристов из России и греческий пилот, сообщает местное издание amna.gr (чтобы посмотреть видео с места ЧП, поскролльте вниз).

"Была сильная вспышка, после чего топливный бак вертолета взорвался", – сообщил заместитель главы администрации острова Йоргос Кутузис.

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Место падения

Место падения

Скрин видео

Отмечается, что при падении вертолет задел линию электропередачи, что привело к отключению энергоснабжения на всем острове.

Предварительно, в крушении погибли женщина и ребенок. По данным iefimerida.gr, вертолет был частным. Он вылетел из Галаты в афинский аэропорт Элефтериоса Венизелоса.

На место происшествия направлены вертолет Super Puma для поиска людей, суда береговой охраны и частные суда.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Греции пожар охватил гору Гимметус в пригороде Афин, перебросившись туда с жилого сектора, который расположился на ее склонах. Пламя было видно даже в центре греческой столицы.

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Место
Греция
Теги
Новости России видео смерть
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
смерть росийским окупантам
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Кожедуб ruslan - упырь и жертва аборта.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Кожедуб ruslan, долб***еб
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