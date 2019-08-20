В Греции разбился вертолет с россиянами на борту: все пассажиры погибли. Видео

В Греции у берегов острова Порос во вторник, 20 августа, разбился вертолет, на борту которого находились три человека. Все они погибли.

Среди жертв крушения – двое туристов из России и греческий пилот, сообщает местное издание amna.gr (чтобы посмотреть видео с места ЧП, поскролльте вниз).

"Была сильная вспышка, после чего топливный бак вертолета взорвался", – сообщил заместитель главы администрации острова Йоргос Кутузис.

Место падения Скрин видео

Отмечается, что при падении вертолет задел линию электропередачи, что привело к отключению энергоснабжения на всем острове.

Предварительно, в крушении погибли женщина и ребенок. По данным iefimerida.gr, вертолет был частным. Он вылетел из Галаты в афинский аэропорт Элефтериоса Венизелоса.

На место происшествия направлены вертолет Super Puma для поиска людей, суда береговой охраны и частные суда.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Греции пожар охватил гору Гимметус в пригороде Афин, перебросившись туда с жилого сектора, который расположился на ее склонах. Пламя было видно даже в центре греческой столицы.

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