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В Египте перевернулся фургон с туристами: есть жертвы

1.3тЧитать новость на украинском

В Египте на Каире-Александрийском шоссе фургон с туристами перевернулся и оказался в канаве с водой.

В результате погибли трое людей. Еще восемь человек получили травмы, передает Xinhua.

По предварительной информации, в фургоне было только двое египтян - водитель и гид. Все остальные - граждане Китая. Водитель также ранен.

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В посольстве Китая в Египте уже сообщили, что группа была в Египте на экскурсии.

Как сообщал "Обозреватель", во вторник, 24 апреля, в южном Китае из-за пожара в караоке-зале погибли 18 человек и получили ранения еще пятеро.

Место
Египет
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