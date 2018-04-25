В Египте перевернулся фургон с туристами: есть жертвы

В Египте на Каире-Александрийском шоссе фургон с туристами перевернулся и оказался в канаве с водой.

В результате погибли трое людей. Еще восемь человек получили травмы, передает Xinhua.

По предварительной информации, в фургоне было только двое египтян - водитель и гид. Все остальные - граждане Китая. Водитель также ранен.

В посольстве Китая в Египте уже сообщили, что группа была в Египте на экскурсии.

Как сообщал "Обозреватель", во вторник, 24 апреля, в южном Китае из-за пожара в караоке-зале погибли 18 человек и получили ранения еще пятеро.