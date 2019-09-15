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15 сентября • обновлено в 16:00
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В дело пошли водометы: "Майдану" в Гонконге нанесли новый удар

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Полиция Гонконга применила против участников очередной волны протестов водометы и слезоточивый газ. Столкновения произошли под штабом Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики.

По информации СМИ, участие в митингах 15 сентября приняли десятки тысяч людей. Полиция в свою очередь утверждает, что предупреждала протестующих о запрете на проведение акции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге

AFP

Ранее активисты собрались возле британского консульства в Гонконге, где скандировали "Спасите Гонконг!". Кроме того, ряд стычек и потасовок произошли в субботу, 14 сентября. Так, на одной из улиц Восточного округа поддерживающие местную власть демонстранты напали на предполагаемых сторонников демократического движения.

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Кроме того, еще одна драка произошла в одном из торговых центров, где собрались около двухсот сторонников Пекина, размахивавших флагами КНР и исполняющих национальный гимн. В результате столкновений имеются пострадавшие с обеих сторон. К месту происшествия прибыли полицейские, которые задержали ряд демократических активистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Гонконге в конце августа текущего года произошли столкновения между силовиками и протестующими, спецназовцы применяли слезоточивый газ и дубинки, а митингующие бросали в них камни и бутылки.

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Место
Китай Гонконг
Теги
митинг протест
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