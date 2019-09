В дело пошли водометы: "Майдану" в Гонконге нанесли новый удар

Полиция Гонконга применила против участников очередной волны протестов водометы и слезоточивый газ. Столкновения произошли под штабом Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики.

По информации СМИ, участие в митингах 15 сентября приняли десятки тысяч людей. Полиция в свою очередь утверждает, что предупреждала протестующих о запрете на проведение акции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Протесты в Гонконге AFP

Ранее активисты собрались возле британского консульства в Гонконге, где скандировали "Спасите Гонконг!". Кроме того, ряд стычек и потасовок произошли в субботу, 14 сентября. Так, на одной из улиц Восточного округа поддерживающие местную власть демонстранты напали на предполагаемых сторонников демократического движения.

Кроме того, еще одна драка произошла в одном из торговых центров, где собрались около двухсот сторонников Пекина, размахивавших флагами КНР и исполняющих национальный гимн. В результате столкновений имеются пострадавшие с обеих сторон. К месту происшествия прибыли полицейские, которые задержали ряд демократических активистов.

Pro-democracy protesters rally outside Britain's consulate in Hong Kong, demanding London do more to protect its former colonial subjects and ramp up pressure on Beijing over sliding freedoms https://t.co/Ljn2rmZJRP pic.twitter.com/JNdhLrLo08 — AFP news agency (@AFP) 15 сентября 2019 г.

VIDEO: 🇭🇰 Protesters gather near the British consulate in #HongKong -- some chanting 'Save Hong Kong!' -- as the pro-democracy movement in the former British colony organises daily events #HongKongProtesters pic.twitter.com/LX9CFZ5XIp — AFP news agency (@AFP) 15 сентября 2019 г.

Protesters begin a pro-democracy march in the Causeway Bay district of Hong Kong in defiance of a ban by police, who warn the gathering is illegal pic.twitter.com/czPnOqGPRD — AFP news agency (@AFP) 15 сентября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Гонконге в конце августа текущего года произошли столкновения между силовиками и протестующими, спецназовцы применяли слезоточивый газ и дубинки, а митингующие бросали в них камни и бутылки.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram