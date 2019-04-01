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В Чехии столкнулись трамвай и троллейбус: 40 пострадавших

1.5тЧитать материал на украинском

В городе Брно (Чехия) произошло столкновение трамвая и троллейбуса. В результате пострадали 40 человек.

Об этом сообщается в Telegram-канале Life Shot со ссылкой на местные чешские СМИ. "Сорок человек получили ранения различной степени тяжести в результате столкновения трамвая и троллейбуса, которое произошло на перекрестке улиц Масна и Крженова в центре Брно", — цитирует слова представителя национальной службы спасателей и пожарных Ярослава Мирошки EurAsiaDaily.

Он уточнил, что пять человек с тяжелыми травмами госпитализированы в отделения интенсивной терапии местных больниц.

Авария в Брно

Авария в Брно

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В свою очередь Novinky.cz уточняет, что в момент столкновения трамвай был пуст — в нем находился только водитель.

По данным чешских спасателей, полиция выясняет причины происшествия. Район города, где произошло столкновение трамвая и троллейбуса, временно закрыт для движения транспорта.

Столкновение в Брно

Столкновение в Брно

HZS Jihomoravského kraje

Столкновение в Брно

Столкновение в Брно

Drážní inspekce

Столкновение в Брно

Столкновение в Брно

HZS Jihomoravského kraje

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля в испанской Каталонии столкнулись два пригородных поезда. Один человек погиб. По данным спасателей, три пассажира были серьезно ранены, 16 человек получили травмы средней тяжести и 76 — c легкими ранениями.

В конце февраля по меньшей мере 24 человека погибли и еще 50 получили ранения во время пожара, произошедшего в поезде на главном железнодорожном вокзале в Каире.

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Место
ЧехияБрно
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Page Ester
Page Ester
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Значит скоро на Украине появятся новые трамвай и троллейбус из Чехии.
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