В Чехии прогремел мощный взрыв на химзаводе: все подробности

В Чехии на химзаводе Unipetrol Synthos 22 марта произошел взрыв, в результате чего погибли шесть сотрудников комбината.

ЧП произошло в городе Кралупи-над-Влтавоу недалеко от Праги. Количество пострадавших в результате взрыва уточняется, пишет Reuters.

К месту взрыва прибывают полиция и службы по чрезвычайным ситуациям, передает местное агентство новостей CTK.

Больница района Винограды в чешской столице, где есть ожоговый центр, объявила, что в чрезвычайном порядке готова принять пациентов.

Мэр Кралуп-над-Влтавой Петр Холек заявил, что, поскольку завод расположен далеко от центра городка, непосредственной угрозы жителям нет.

Unipetrol является лидирующим чешским производителем нефтехимических и агрохимических материалов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в центре Кишинева прогремел взрыв.