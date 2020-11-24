В Чехии проведут бесплатное тестирование всех граждан на COVID-19 до Рождества

В Чехии хотят предложить всем гражданам страны пройти бесплатное тестирование на антиген COVID-19 до Рождества.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на слова премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Страна была одной из наиболее пострадавших в Европе от второй волны пандемии.

Сейчас число случаев заражения коронавирусом снижается после нескольких недель жестких карантинных мер.

По словам Бабиша, добровольное массовое тестирование может быть частью стратегического плана, который готовит Министерство здравоохранения.

"Я бы очень хотел, чтобы мы справились с этой задачей, чтобы позволить всем гражданам, по крайней мере, за неделю или 10 дней до Рождества, иметь возможность добровольно и бесплатно пройти тесты на антигены", – сказал премьер.

Страна уже начала использовать целевое тестирование на антигены – которое быстрее и проще с точки зрения логистики, чем стандартные тесты ПЦР – в домах для пожилых людей.

Соседняя Словакия уже провела массовую кампанию по тестированию в начале ноября, которая охватила большую часть ее населения. Те, кто не прошел тест, были отправлены на карантин.

В Чехии с населением 10,7 миллиона человек было проведено 2,9 миллиона стандартных лабораторных тестов с момента начала пандемии весной, и было подтверждено 496 638 случаев инфицирования.

В понедельник, 23 ноября, в стране было зарегистрировано 4 377 новых случаев заражения, что составляет треть дневных пиков на рубеже октября и ноября. Общее количество смертей удвоилось в ноябре до 7360 после резкого увеличения числа случаев заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 16 ноября, в Чехии из-за жесткого локдауна зарегистрировали наименьшее количество новых случаев заражения COVID-19 впервые с 4 октября – 1887. Об этом говорят данные чешского Министерства здравоохранения.

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