В Британии вышла книга ''мудростей от Путина'': сеть смеется

В Великобритании в сентябре вышла сатирическая книга "Владимир Путин: лайф-коуч", написанная в стиле классического пособия по саморазвитию.

В ней рассказывается, как расширить собственные границы и избавиться от токсичных отношений, используя приемы президента России, пишет BBC.

Автор книги – Роб Сиэрс, креативный директор лондонского рекламного агентства McCann Enterprise.

Среди советов, которые дает "Путин": "Будь тем диктатором, которым ты всегда хотел быть", "Возможно, ты не держишь Кремль в железной хватке. Но подражая человеку, который это делает, ты сможешь взять под контроль свою жизнь и тех, кто тебя окружает".

"Президент России" также советует "избавляться от токсичных отношений", "поддерживать старых друзей" и "выходить за пределы своих границ". Еще в книге есть тест "Насколько вы Путин?"

"Многие люди в Великобритании, США и других странах восхищаются Путиным и воспринимают его как ролевую модель. При этом большинство его поклонников на Западе не понимают, что именно делает российский президент. Представив Путина в образе калифорнийского коуча, я пытаюсь дать им это понимание", - рассказал Сиэрс.

По словам автора, главный вопрос, которым он задавался при работе над книгой - действительно ли Владимир Путин имеет стратегию и продумывает каждый свой шаг, или многие вещи происходят случайно.

Он подчеркивает, что прежде чем издавать книгу, боролся с сомнениями. Потенциальный вред от коучинга по Путину в теории может быть очень высок. "Представьте: ваши друзья, коллеги, бабушка, милая девушка в спортзале - все они возьмут на вооружение тактику президента и станут "немножко Путиным". Это может быть не только ночной кошмар для вас лично, но и катастрофа для всей планеты", - иронизирует Сиэрс.

В сети на книгу уже отреагировали и сатирично перефразировали цитаты Энтони Роббинса, автора бестселлеров по лайф-коучингу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин опозорился нелепым видео с книгой, он делал вид, что читает Пушкина.