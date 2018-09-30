МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

В Британии вышла книга ''мудростей от Путина'': сеть смеется

1.6тЧитать материал на украинском

В Великобритании в сентябре вышла сатирическая книга "Владимир Путин: лайф-коуч", написанная в стиле классического пособия по саморазвитию.

В ней рассказывается, как расширить собственные границы и избавиться от токсичных отношений, используя приемы президента России, пишет BBC.

Автор книги – Роб Сиэрс, креативный директор лондонского рекламного агентства McCann Enterprise.

Среди советов, которые дает "Путин": "Будь тем диктатором, которым ты всегда хотел быть", "Возможно, ты не держишь Кремль в железной хватке. Но подражая человеку, который это делает, ты сможешь взять под контроль свою жизнь и тех, кто тебя окружает".

В Британии вышла книга ''мудростей от Путина'': сеть смеется

"Президент России" также советует "избавляться от токсичных отношений", "поддерживать старых друзей" и "выходить за пределы своих границ". Еще в книге есть тест "Насколько вы Путин?"

"Многие люди в Великобритании, США и других странах восхищаются Путиным и воспринимают его как ролевую модель. При этом большинство его поклонников на Западе не понимают, что именно делает российский президент. Представив Путина в образе калифорнийского коуча, я пытаюсь дать им это понимание", - рассказал Сиэрс.

Новости
''Обувь женская'': Путин снова попался на уловке с ростом

По словам автора, главный вопрос, которым он задавался при работе над книгой - действительно ли Владимир Путин имеет стратегию и продумывает каждый свой шаг, или многие вещи происходят случайно.

Он подчеркивает, что прежде чем издавать книгу, боролся с сомнениями. Потенциальный вред от коучинга по Путину в теории может быть очень высок. "Представьте: ваши друзья, коллеги, бабушка, милая девушка в спортзале - все они возьмут на вооружение тактику президента и станут "немножко Путиным". Это может быть не только ночной кошмар для вас лично, но и катастрофа для всей планеты", - иронизирует Сиэрс.

В сети на книгу уже отреагировали и сатирично перефразировали цитаты Энтони Роббинса, автора бестселлеров по лайф-коучингу.

В Британии вышла книга ''мудростей от Путина'': сеть смеется
В Британии вышла книга ''мудростей от Путина'': сеть смеется
В Британии вышла книга ''мудростей от Путина'': сеть смеется
В Британии вышла книга ''мудростей от Путина'': сеть смеется
В Британии вышла книга ''мудростей от Путина'': сеть смеется
В Британии вышла книга ''мудростей от Путина'': сеть смеется
В Британии вышла книга ''мудростей от Путина'': сеть смеется
В Британии вышла книга ''мудростей от Путина'': сеть смеется

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин опозорился нелепым видео с книгой, он делал вид, что читает Пушкина.

Персона
Владимир Путин
Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
6
7
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Michael Kuksov
Michael Kuksov
Роб Сиэрс написал и издал книгу "Владимир Путин: лайф-коуч", написанная в стиле классического пособия по саморазвитию.Правда, дебилы из Обоза, не умея толком и без ошибок писать даже на русском, назвали её "сатирической" * ..Многие люди в Великобритании, США и других странах восхищаются Путиным и воспринимают его как ролевую модель. При этом большинство его поклонников на Западе не понимают, что именно делает российский президент.*- пишет автор Роб Сиерс! Эту книгу ещё называют " Мудрости от Путина" Стало известно, что Роб Сиерс готовит к выходу вторую книгу " Тупости от Порошенко", Ожидается ещё больший успех от издания второй книги.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Michael Kuksov,жди третью книгу под названием,"Как лизнуть кацапу у путина", очень интересная будет книга, первые две книги курят в сторонке.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Кацапы наверное, уже все книги скупили.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
🡆 http://snip.li/DpszH 🡄
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги