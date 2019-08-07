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В Бразилии загадочно умер известный наркобарон, пытавшийся сбежать из тюрьмы

1.5т Читать материал на украинском

Известный бразильский наркобарон Клаувину да Силва (Коротышка) был найден мертвым в тюрьме, спустя всего три дня после попытки побега.

Начальство тюрьмы в Рио-де-Жанейро заявило, что следов насильственной смерти не обнаружено, передает ВВС.

Тело 42-летнего наркобарона нашли в одиночной камере. Он был приговорен к 73 годам и 10 месяцам заключения за наркоторговлю.

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Наркобарон Клаувину да Силва

Наркобарон Клаувину да Силва

Скриншот с видео

Три дня назад Коротышка пытался сбежать, для этого он придумал крайне оригинальный способ: переоделся собственной дочерью — надел парик, силиконовую маску, очки и розовую майку. Однако на выходе из тюрьмы он вызвал подозрения своей нервозностью и был задержан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что осужденный соратник боливийского наркорабона Пабло Эскобара Хорхе Суарес оказался на свободе.

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Место
Бразилия
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