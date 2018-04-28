В Бельгии произошло серьезное ЧП на АЭС

В Бельгии в провинции Восточная Фландрия из-за утечки в системе охлаждения остановили первый реактор атомной электростанции "Дул".

Как передает "Интерфакс", 28 апреля представитель оператора Engie Electrabel Неле Схерлинк официально подтвердила местному телевидению, что неполадка обнаружена в ядерной части установки. Сам инцидент произошел несколько дней назад.

"Впервые подобное произошло с такого типа системой. Была констатирована небольшая потеря воды в резервном подводе нашей системы охлаждения. Это небольшая утечка. Она значительно ниже того предельного уровня, за которым последовала бы автоматическая остановка реактора", - рассказала Неле Схерлинк.

Она заявила, что "нет никаких последствий для безопасности", а решение об остановке реактора для ремонта было принято с целью обеспечения надежной работы оборудования.

Ожидается, что реактор будет остановлен как минимум до начала октября из-за сложности ремонта.

Бельгийские АЭС "Дул" и "Тианж" неоднократно приостанавливали работу из-за выявлявшихся в последние годы дефектов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее на Хмельницкой АЭС внезапно отключился энергоблок.