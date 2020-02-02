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2 февраля • обновлено в 20:22
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В Бельгии повторили лондонский теракт с ножом: есть раненые

1.3т
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В бельгийском городе Гента женщина напала с ножом на прохожих. Предварительно, ранены двое людей.

Об этом сообщает издание HLN.

Полицейский патруль открыл огонь по нападавшей и нейтрализовал её, ранив в руку. Преступница задержан. По предварительной информации один прохожий ранен в живот, второй - в руку, об их состоянии информации нет.

По информации издания, пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

По заявлению директора SITE Intelligence Group (американскойкомпании, которая отслеживает онлайн деятельность организаций-сторонников превосходства белых и исламистских террористов, - ред) Риты Кац, действия женщины классифицируются как терроризм.

Как сообщал OBOZREVATEL, на юге Лондона 2 февраля произошел теракт. Два человека получили ножевые ранения, нападавший был застрелен.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Криминал
Место
Бельгия
Тег
теракт
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