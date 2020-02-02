В Бельгии повторили лондонский теракт с ножом: есть раненые

В бельгийском городе Гента женщина напала с ножом на прохожих. Предварительно, ранены двое людей.

Об этом сообщает издание HLN.

Полицейский патруль открыл огонь по нападавшей и нейтрализовал её, ранив в руку. Преступница задержан. По предварительной информации один прохожий ранен в живот, второй - в руку, об их состоянии информации нет.

По информации издания, пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

По заявлению директора SITE Intelligence Group (американскойкомпании, которая отслеживает онлайн деятельность организаций-сторонников превосходства белых и исламистских террористов, - ред) Риты Кац, действия женщины классифицируются как терроризм.

1) Stabbings occurring hours apart in #London and Belgian city of #Ghent are being treated as terrorism. Both instances bear telltale signs of #ISIS-inspired attacks: knives, random soft targets on busy streets, etc. No claim yet from any group, though. pic.twitter.com/3yzt6Vp0r9 — Rita Katz (@Rita_Katz) February 2, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, на юге Лондона 2 февраля произошел теракт. Два человека получили ножевые ранения, нападавший был застрелен.

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