В Беларуси слили "перехваченные переговоры Германии и Польши" о Навальном. Видео

Лукашенко ранее говорил о перехвате переговоров Варшавы и Берлина.

В сети обнародовали якобы перехваченные переговоры между "представителями Германии и Польши", которые касаются российского оппозиционера Алексея Навального.

Запись опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", который называют близким к пресс-службе Александра Лукашенко (чтобы послушать ее, доскролльте до конца страницы).

На ней слышны два мужских голоса, которые якобы являются "представителями Берлина и Варшавы". Первый говорит, что все материалы по делу Навального готовы и переданы канцлеру Германии Ангеле Меркель. Также он отмечает, что идет война, на которой все средства хороши.

Второй рассказывает о необходимости "утопить" президента России Владимира Путина во внутренних проблемах, чтобы "отбить ему желание совать нос в дела Белоруссии". Такэе он добавляет, что дела на белорусском направлении "идут не очень" так как Лукашенко оказался "крепким орешком".

Стоит отметить, что достоверность указанных переговоров не подтверждена.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко назвал фальсификацией озвученную канцлером Германии Ангелой Меркель информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального веществом "Новичок".

Он отметил, что Минск перехватил переговоры Берлина и Варшавы до официального заявления Меркель.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!