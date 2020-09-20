В Беларуси пройдет Марш справедливости: на улицы стянули военную технику

В воскресенье, 20 сентября, в Минске и других городах Беларуси пройдут Марши Справедливости против действующей власти.

Организаторы протестов в соцсетях призвали выходить всех неравнодушных на 14:00 в центры своих городов.

В Минск уже подтягиваются машины внутренних войск, БТРы, автобусы с силовиками и спецтехника.

OBOZREVATEL следит за происходящим онлайн:

10:50 – Первые машины внутренних войск потянулись в район дворца Независимости в Минске.

11:35 – В центр Минска выдвинулись автобусы с силовиками и спецтехника. Подходы к площади Независимости закрыты металлическими ограждениями.

11:43 – Колонна из 10 БТРов движется к резиденции Александра Лукашенко.

11:55 – Люди в военной форме перекрыли Октябрьскую площадь в Минске. Часть стоит у металлических ограждений, часть сидит на лавочках.

12:10 – ОМОНовцы взяли под контроль площадь Независимости в Минске. Часть площади огорожена забором – раскопали чуть ли не месяц назад, но никаких работ не ведется.

12:34 – Автопробег сторонников Лукашенко двинулся из Минска в направлении мемориального комплекса "Тростенец".

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