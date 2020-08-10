В Беларуси на протестах погиб человек: первую жертву подтвердило МВД

МВД Беларуси 10 августа заявило о первом погибшем в ходе протестов в Минске.

Инцидент произошел на проспекте Притыцкого, сообщила пресс-служба ведомства в соцсетях. Силовики утверждают, что мужчина "пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей" и оно якобы взорвалось.

Однако, по данным оппозиционных Telegram-каналов, милиционеры забрасывали людей свето-шумовыми гранатами. Одна из них и стала причиной гибели человека.

"Не было замечено ни одного коктейля молотова у протестующих. Скорее всего, мужчину подорвали свето-шумовой гранатой, которую кинули под ноги", – пишет "Беларусь головного мозга". Эту версию подтверждают и другие Telegram-каналы.

Правоохранители в свою очередь утверждают: "В ходе массовых беспорядков в Минске на проспекте Притыцкого, толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью".

Добавим, точно количество жертв неизвестно. 10 августа оппозиционные ресурсы, в частности NEXTA Live, сообщили о трех погибших на протестах в Бресте. Официальных данных нет.

Детальную трансляцию "бунта" в Беларуси читайте по ссылке.

Баррикада в районе улицы Коласа в Минске. Фото: Максим Мирович

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