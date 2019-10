Вышли сотни тысяч: в Барселоне с новой силой разгорелись протесты. Фото и видео

В пятницу, 18 октября, в Барселоне (Каталония, Испания) разгорелись новые протесты против тюремного заключения лидеров сепаратистов, которые провели в 2017 году референдум о независимости.

Об этом сообщает местное издание El Pais.

Отмечается, что на улицы столицы Каталонии на всеобщую забастовку под названием "Марш свободы" вышли сотни тысяч человек, которые сформировали пять колонн из пяти городов – Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны. На окраине Барселоны активисты перекрыли доступ к основным дорогам.

Кроме того, местный аэропорт отменил 57 рейсов из тысячи запланированных, а в городе закрылся туристический рынок Бокерия и несколько магазинов. Стало известно, что полиция уже провела первые аресты.

Hundreds of thousands of protesters are marching from five different Catalan cities to join the protest in Barcelona against the sentences of separatist leaders.



