В Барселоне произошли стычки из-за задержания Пучдемона

В Барселоне проходят массовые акции протеста после задержания бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.

Митингующие собрались недалеко от представительства Испании в Каталонии, передает 24 Horas.

Отмечается, что между протестующими и полицией началась перепалка. В сторону каталонских сил правопорядка летели бутылки, банки и зажигалки. Участники акции кричали в адрес представителей правоохранительных органов "предатели" и призывали их "не подчиняться" властям Испании. Они пытались прорвать полицейский кордон. В результате полиция применила резиновые дубинки.

Протесты в Барселоне

Кроме того, протест организовали перед консульством Германии в Барселоне.

Протесты в Барселоне

Инициаторами протестов выступили общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural. Они призвали провести акции у всех представительств испанского правительства в столицах каталонских провинций. "Комитеты в защиту республики" призывают провести всеобщую забастовку.

Протесты в Барселоне

Напомним, в октябре 2017 года в Каталонии правительство Пучдемона организовало незаконный референдум, что привело к одностороннему провозглашению независимости региона от Испании. По обвинению в мятеже Пучдемону грозит до 30 лет в испанской тюрьме.

Протесты в Барселоне

Как сообщал "Обозреватель", ранее Испания назвала свои потери от кризиса в Каталонии.