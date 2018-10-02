В Балтийском море взорвался паром с 300 пассажирами

В Балтийском море 2 октября произошел взрыв на литовском пассажирском пароме, в результате которого на борту судна вспыхнул пожар.

В момент чрезвычайного происшествия на борту плавсредства находилось 335 человек, сообщает LRT, ссылаясь на данные Военно-морских сил Литвы.

"В 13:40 по местному времени Морской спасательный координационный центр Военно-морских сил получил сообщение о том, что в исключительной экономической зоне произошел взрыв в машинном отделении парома Regina Seaways, паром горит", — сообщили в ведомстве.

Паром, на котором произошло ЧП Klaipeda

В результате инцидента на месте происшествия начали проводить спасательную операцию. По словам руководителя Морского спасательно-координационного центра "Калининград" Андрея Пермякова, судно находится неподалеку от побережья Калининградской области (в 135 км), пишет "МК.RU".

По информации РИА "Новости", пожар на пароме удалось потушить, а всех находящихся на борту пассажиров — эвакуировать в безопасное место. В свою очередь в ТАСС, ссылаясь на данные Росморречфлота, добавили, что к месту ЧП направлены российский пограничный корабль, буксир "Протектор", два военных корабля, один буксир из Литвы, а также вертолет. По данным спасателей, сейчас проблемное судно не на ходу и дрейфует. Обстоятельства происшествия выясняются.

Карта движения парома Delfi

На Telegram-канале "LIFe SHOT" добавили, что к месту аварии направили восемь российских судов. Добираться до загоревшегося парома им еще несколько часов. 298 пассажиров и 37 членов экипажа планируют эвакуировать в Литву.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июня на озере Тоба в индонезийской провинции Северная Суматра затонул паром, на борту которого находилось около 80 человек.