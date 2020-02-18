Под Баку вспыхнул крупнейший торговый центр "Садарак": все детали

Под Баку (Азербайджан) утром во вторник, 18 февраля, вспыхнул сильный пожар в крупнейшем торговом центре "Садарак".

Об сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям АР (МЧС). Информация о возгорании в поселке Локбатан Гарадагского района столицы поступила на "горячую линию" (112) (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Баку вспыхнул крупнейший торговый центр "Садарак" Скриншот с видео

Огонь вспыхнул в центре торговых рядов, из-за этого противопожарная техника не может подъехать к горящему участку. Пламя уже охватило несколько магазинов.

Скриншот с видео

В Баку вспыхнул крупнейший торговый центр "Садарак" Скриншот с видео

На месте мобилизованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и Службы спасения особых рисков города. Идут работы по тушению пламени.

В Баку вспыхнул крупнейший торговый центр "Садарак"

В Баку вспыхнул крупнейший торговый центр "Садарак"

В Баку вспыхнул крупнейший торговый центр "Садарак"

В Баку вспыхнул крупнейший торговый центр "Садарак"

Расположен торговый центр "Садарак" в пригороде Баку, его площадь – 100 гектаров. Он включает более 12 тысяч объектов розничной и оптовой торговли, рынок сельскохозяйственных товаров, одноэтажный оптовый склад, различные инженерные сооружения.

Торговый центр "Садарак"

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе текущего года в торговом центре "Мебельный городок" в Петропавловской Борщаговке в Киеве вспыхнул масштабный пожар. Площадь возгорания составляла 600 кв. м. К счастью, никто не пострадал.

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